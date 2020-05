Leo – Horóscopo del 1 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Si te encuentras solo no desesperes, siempre hay una persona que llegará a tu vida, lo más importante es que estés atento a las señales y bajes la guardia, sin expectativas para poder ver lo que te conviene, no solo lo que quieres.

Dinero:

En tu labor cada día te sientes más a gusto, eres reconocido por tu entrega y honestidad, te gusta y deseas seguir preparándote para alcanzar lo que deseas en el área laboral.

Salud:

Cuida tu cuerpo físico y no olvides que también debes dedicarles tiempo a las emociones, hablar y compartir tus sentimientos te hará mucho bien, el diálogo es la mejor herramienta para aquietar la mente.

Consejo:

Sé sincero contigo, reconoce que muchas veces evades las cosas que sabes debes mejorar, así que es mejor hacerlo ahora, si requieres ayuda no dudes en buscarla.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Madera Yang, te encuentras Triangulando en día de Establecer, si la energía te favorece es un excelente día para sentar las bases de tu futuro, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Utiliza este día para visualizar, cerrando semana mantén tus responsabilidades al día y proyecta a donde quieres llegar para luego entender que debes hacer para llegar.

Salud:

Puede que este día tengas dolores de cabeza, es por esto por lo que si puedes tener una pastilla para el dolor de cabeza mucho mejor. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que hoy tengas varias propuestas románticas o las personas muestren su interés en ti. Escogerás a la persona indicada para ti, las personas Mono son excelentes en escogiendo.

Dinero:

Eres muy inteligente y la curiosidad por emprender te ayudara a estudiar y planificar tus proyectos futuros. Acepta todo el conocimiento que puedas.

Consejo: Procura fluir con el día, no intentes llevarle la contraria a lo que podrías estar destinado.