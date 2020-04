Leo – Horóscopo del 30 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

No esperes más para compartir con tu familia, es lo que te hace sentir feliz y tranquilo, no dejes todo para otro día, compartir con ellos es el motivo por el que estás en esta vida.

Dinero:

La prosperidad te acompaña siempre y cuando no tengas tanto afán por acumular, se generoso y comparte, es el momento indicado para ayudar desde el corazón, con el compromiso de hacer una buena acción.

Salud:

Hoy compra lo que más te gusta de comida y disfrútala al máximo, no te cohíbas, es momento de disfrutar y agradecer, esa es una buena forma de decirle al universo gracias, con una sonrisa en los labios.

Consejo:

Ya es hora de que te convenzas que no requieres saber lo que otros piensan de ti, lo más importante es que te reconozcas, sepas quién eres y qué harás con es información, el resto carece de importancia.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Agua Yin, te encuentras en un día Cerrado, es decir que este día no promueve buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

Intenta dedicar unos minutos de tu trabajo para que puedas descansar tu mente y calmar tus pensamientos, así podrás darles foco a tus ideas.

Salud:

Busca descansar y relajar tu cuerpo, mantente muy hidratado con agua. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No es un buen día para hablarle por primera vez a esa persona especial, espera un mejor día donde la energía que lidere este a tu favor.

Dinero:

Debes de cuidar tu patrimonio debido a que la energía del día te hace mas propenso a sufrir robos el día de hoy.

Consejo: El tiempo es como el agua de un rio. Nada es permanente, siempre es diferente.