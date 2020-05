Leo – Horóscopo del 22 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Eres eje, soporte y referente de todas la personas con las que compartes, igual debes encontrar el camino a tu ser interno, primero debes centrarte en ti para reconocerte y luego hacerlo en los demás.

Dinero:

Todo lo que hagas para generar cambios en tu labor o emprendimiento saldrá como tanto lo deseas, hoy es buen día para retomar ese proyecto que te hace feliz, las puertas se abren para encontrar apoyo.

Salud:

El ejercicio, tomar el sol y conectarte con la naturaleza revitalizan tu cuerpo físico, sabes que tu energía siempre está disponible pero no abuses.

Consejo:

Caminas con vigor y tienes buenos argumentos para hacer lo que te gusta, cuentas con gran determinación para hacer lo que deseas, ten cuidado con la terquedad.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Buey de Madera Yin, te encuentras en día de Éxito, la energía del día atrae retornos abundantes, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

La energía favorecerá todas las actividades que te propongas el día de hoy, si es necesario utilízala para ponerte al día de tus responsabilidades.

Salud:

Es un buen día para realizar actividades físicas o alguna otra actividad, busca tu paz mental. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Te sentirás cariñoso, busca compartir con tu pareja o tus seres queridos y veras que si tenias algún problema todo se solucionara.

Dinero:

No te permitas arrepentirte de una decisión que no tomaste el día de hoy, así que ve hacia adelante cualquier oportunidad de mejorar tu patrimonio debe ser tomada.

Consejo: La energía te ayudara a salir con facilidad de los problemas, solo tienes que poner las ganas y dar el primer paso.