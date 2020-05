Leo – Horóscopo del 21 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Con tu pareja puedes dialogar tranquilamente en este momento para fortalecer vínculos y que la relación tome un nuevo aire, recuerda que la pareja son dos y las decisiones son para compartir entre dos.

Dinero:

Hoy es un buen día para que disfrutes de lo que haces y lo compartas con tus compañero, tus jefes están complacidos con lo que haces y el empeño que pones en tu labor.

Salud:

La mejor terapia es disfrutar de la naturaleza, conectarse con la madre tierra y aprovechar estos momentos para hacer que la tensión baje y los miedos dejen de acompañarte.

Consejo:

Te incomodan algunos cambios que se están realizando, no te ocupes por eso, simplemente acomódate sin entrar en protesta o discusiones, lo que hay que hacer lo debes hacer.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Rata de Madera Yang, te encuentras en día de Peligro, es una energía muy volátil e inestable, ten en cuenta estas recomendaciones para evitar complicaciones.

Trabajo:

Es importante que te concentres en tus labores únicamente, evita hacer alguna actividad en equipos o parejas, podrían entorpecer tu camino y no aportaran nada valioso a tu conocimiento.

Salud:

Practica alguna meditación acompañada de ejercicios de respiración, se muy cuidadoso. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No permitas que desequilibren tus emociones, estas hecho para cosas grande y debes creerlo para poder lograrlo.

Dinero:

No te permitas caer en trampas financieras, los gastos hoy pueden volverse problemas, acude a lo necesario con mucha conciencia.

Consejo: Tu afirmación del día es: “Puedo con esto porque estoy destinado para el éxito”.