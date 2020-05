Leo – Horóscopo del 10 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Tu familia es muy importante inclúyela en tus planes, así sea para estar en casa, muchas cosas se pueden hacer en familia, juegos, películas, ejercicio, lo que desees, serán momento compartidos y maravillosos.

Dinero:

Eres próspero la energía del Sol siempre te acompaña, recurre a tu ingenio, la creatividad para lograr lo que te propones sea en tu labor o en un emprendimiento, sabes que logras lo que te propones, los obstáculos te sirven de escaleras para seguir subiendo.

Salud:

El alimento es fundamental para que logres tus objetivos, la comida sana en los horarios establecidos son vitales para ti, cuida mucho lo que comes, gratitud y tu cuerpo lo asimila mejor.

Consejo:

Tienes muchos talentos y dones, no los desperdicies, úsalos para tu bien y el de las personas que están contigo, luego ponlos al servicio de la humanidad y allí conocerás el verdadero significado de la evolución.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Buey de Agua Yin, te encuentras en día de Éxito, energía que multiplica los retornos, es muy abundante. Ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

Utiliza este día para descansar tu cuerpo y tu mente, pero si tienes alguna tarea en el hogar lo mejor es realizarla o tu mente no te dejara tranquilo.

Salud:

Tu mente y tu disposición te harán lograr estar en la forma que soñaste, pero tienes que ser disciplinado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

La energía del día te mostrara que los problemas que parecían imposibles en realidad si son superables, solo tienes que poner de tu parte.

Dinero:

Lo mejor siempre va a ser, ser muy precavido e investigar a fondo cada movimiento financiero, pero la energía del día es ideal.

Consejo: Procura fluir con el día, no intentes llevarle la contraria a lo que podrías estar destinado.