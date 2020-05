Leo – Horóscopo del 9 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Trata a los otros como te gustaría que te trataran a ti, no lo olvides, exiges mucho y te gusta que todos estén pendientes de ti, ahora vuelve el centro de atención otra persona diferente a ti, amor propio es saber que no eres el centro.

Dinero:

Intentas vivir en un mundo de apariencias y lujos, no todo lo que brilla es oro, eso mismo pasa con las personas, pueden tener mucho y faltarles humildad y compasión hacia los otros.

Salud:

Tu energía vital requiere equilibrarse, estás muy dedicado a la labor y los descansos son muy pocos, requieres descansar y dormir bien, aunque estés laborando hay que poner horarios y cumplirlos.

Consejo:

Comparte con los tuyos, en el compartir te desprendes desde el corazón y haces feliz a otros, no todo es acumular y poseer, próspero es aquel que confía que el universo es ilimitado.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Rata de Agua Yang, te encuentras Triangulando en día de Peligro, es una energía muy volátil e inestable, es propicio para actividades religiosas o espirituales, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Tu liderazgo será la clave para lograr tus metas y todos lo proyectos que tienes en mente, recuerda que eres mas fuerte trabajando en equipo, así que practica como compartir tus ideas de una manera fluida.

Salud:

Busca meditar el día de hoy, si no conoces nada al respecto en internet podrás encontrar meditaciones guiadas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Aunque en una mirada muy superficial las personas Mono pueden ser solo diversión, la realidad es diferente. Eres una persona sumamente calculadora y nada de lo que decides es al azar.

Dinero:

Tu esfuerzo rinde frutos, pero debes ser muy cuidadoso en no desperdiciarlo, en el consejo encontraras una buena estrategia para no hacerlo.

Consejo: Sobre todas las cosas cuida tu mente, es el motor de tu éxito.