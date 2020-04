Leo – Horóscopo del 5 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 5 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Algunas veces te crees el dios del Olimpo, bájate de la nube, en este momento pon toda tu creatividad a disposición del universo, comparte con tu familia, amigos y pareja nuevas ideas, hay que dar impulso sin esperar alabanzas.

Dinero:

En tu labor te encuentras a gusto, hay días que estás tan inmerso que te olvidas del mundo, los límites son importantes para tener tiempo de compartir y hacer otras cosas en beneficio propio y de otros.

Salud:

Cuídate del sedentarismo, recuerda las pausas activas, tomar agua y comer frutas, si son verdes mejor y activa tu corazón, para que seas mas amoroso y compasivo.

Consejo:

Hoy es para compartir y disfrutar de la familia, es salir de tu centro y darle el protagonismo a lo realmente importante, el reconocer que vinimos a respetar y compartir con el mundo y todos los seres que habitan en él. Si quieres ser líder, hazlo desde el amor.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Tierra Yang, te encuentras en día Abierto, pero Chocando con el animal del día, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Aprovecha para descansar, suelta toda relación con el trabajo en lo posible para desconectarte un poco.

Salud:

Evita hacer actividades físicas o exponerte ya que eres propenso a salir lastimado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No tomes decisiones apresuradas, hoy te encontraras mas emocional que de costumbre y no pensaras con claridad.

Dinero:

Tienes que estar dispuesto a recibir, este día te puede hacer propenso a tomar decisiones que te ponga en situaciones económicas complicadas.

Consejo: Valiente no es la persona que no tiene miedo, sino la que a pesar de sentirlo sigue adelante.