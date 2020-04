Leo – Horóscopo del 4 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Tenemos dos oídos para escuchar más de lo que hablamos. Por esta época aprende a dejar de suponer, tus seres queridos se están sintiendo al límite y puedes aliviar el agobio con empatía y amor incondicional.

Dinero:

Es momento para dejar los lujos a un lado y ocuparte de las necesidades primarias de tu hogar, el mayor lujo hoy es tener lo necesario para mantener el bienestar y para ayudar a quienes les falta.

Salud:

Si el dolor en las rodillas aparece es porque te están invitando a ser más humilde, y eso no quiere decir tener menos, significa ser agradecido y valorar cada beneficio que posees por más pequeño que sea. Cuida tu cuerpo desde tu mente.

Consejo:

Deja el orgullo a un lado, hay cosas mucho más importantes en juego en este momento que tus dramas superficiales. Ve a lo real, sé honesto contigo mismo y con los demás para que sepas cuándo es necesario pedir ayuda.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Buey de Fuego Yin, te encuentras en día de Recibir, la energía del día te podría sorprender positivamente, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

No te dejes derrumbar por problemas que parecen imposibles de solucionar, tendrás que esforzarte y pensar. Pero encontraras la respuesta.

Salud:

Mantén la buena alimentación, esto es muy importante, así como los horarios de las comidas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es un buen día para romper la rutina con tu familia o tu pareja, se creativo e impresiónalos con algo de su agrado, busca ser divertido como solo tu lo sabes hacer.

Dinero:

Es una buena oportunidad para crear contactos y conocer gente, se creativo en estos tiempos donde la interacción es un reto.

Consejo: Busca tener presente tu actitud positiva, una buena mentalidad no será la solución, pero ayudará a que resuelvas las dificultades.