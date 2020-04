Leo – Horóscopo del 3 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Aprovecha la energía de la Luna para renovarte y ser más tolerante, acude a tu generosidad para que la pongas a disposición de los tuyos, es un buen momento para compartir desde el corazón.

Dinero:

Todo avanza, eres competitivo y creativo, pon eso a tu favor en tu labor; así que sé optimista y haz lo que debes hacer sin expectativas, puedes entender los cambios y adaptarte a ellos.

Salud:

Hacer ejercicio te conviene mucho en este momento, saca toda esa energía que tienes acumulada, en la mañana o en la noche, debes tener disciplina, esto es para tu bienestar, no para que te vean.

Consejo:

Tienes todo para progresar, reinventarte y no dar nada por sentado, la planeación no es necesaria, derrumba mitos y mira qué puedes hacer con todo lo que está sucediendo.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Rata de fuego Yang, te encuentras triangulando con el Dragón y la Rata, es decir, que el día es muy positivo para recibir, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Sabes lo que quieres y en este día debes hacerlo realidad. Se el líder que llevas por dentro.

Salud:

Estar en movimiento te ayudara a activar la energía que el elemento del día tiene para ti hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Eres sabio con lo que escoges, si estás seguro de lo que sientes no esperes más. Cuídate de no caer en la impulsividad o podrías perder tu oportunidad.

Dinero:

Se humilde e inteligente con los frutos que recogerás el día de hoy por tus esfuerzos.

Consejo: Balancea las energías exteriores con las energías interiores, si te dejas desequilibrar podrías salir perjudicado, así que concéntrate.