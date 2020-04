Leo – Horóscopo del 2 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Todo mejora con tu pareja, aprovecha estos momentos para tener intimidad y conocer lo que le gusta y lo que te gusta, la relación sexual será más cálida y amorosa.

Dinero:

Es el día para agradecer todo lo que tienes, todo está muy bien, no pienses en lo que te hace falta. Este día es ideal para tomar consciencia de que no estás solo.

Salud:

Te gusta la buena mesa, para ti es muy importante, pues cocinar te saca de la rutina, tienes todo para hoy compartir una cena con tu familia o pareja.

Consejo:

Mantén la calma, hoy todo está a tu favor, recuerda que de tu forma de hacer y decir no puede depender de la respuesta de los otros, comienza a practicar la compasión.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Madera Yin, te encuentras en Daño, debes de ser muy cuidadoso con la Salud, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Ser rígido, inseguro o adicto al control puede generarte que los proyectos laborales no fluyan tan rápido como esperas, busca mejorar un poco estas conductas mediante la respiración.

Salud:

Respira, relájate, busca herramientas para permitir que te puedas distraer, si tienes la posibilidad de interactuar con alguien hazlo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy puedes tener malos entendidos con tus seres cercanos, se flexible evita confrontaciones, intenta de entender los puntos de vista agenos.

Dinero:

No es buen día para cobrar deudas o hacer prestamos de dinero, ten precaución si piensas rechazar a personas que te piden ayuda.

Consejo: El primer paso para una comunicación asertiva es escuchar y entender que necesita el otro.