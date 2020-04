Leo – Horóscopo del 25 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Te puede costar entregar tu corazón, pero cuando lo haces no hay vuelta atrás y por eso temes sentir, temes amar. No evites estar en contacto con la vibración más alta y pura solo por miedo.

Dinero:

Todo se mantiene en orden, procura invertir en tu tranquilidad y bienestar por estos días, es tan valioso como invertir en un nuevo proyecto.

Salud:

Cuida tu cuerpo, en especial tus rodillas puede que sientas dolor o resentimiento en esa zona. Recuerda que es importante mantenerte en movimiento.

Consejo:

Cuando quieres algo solo debes buscar la forma sencilla y amorosa de hacerlo, no todo requiere un mecanismo complejo para lograrse.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, te encuentras en día de Destrucción, no es un día propicio para crear o comenzar algún proyecto, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Usa este día para reflexionar que tan rígido o estructurado eres en el trabajo y que tan beneficioso es para tu desempeño laboral.

Salud:

Conéctate contigo mismo, busca realizar alguna actividad que te permita reflexionar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Las emociones de todas las personas estarán revueltas, debes de prestar mucha atención para entender los mensajes y comunicarte con claridad.

Dinero:

La energía del día no es propicia para realizar actividades financieras, si realizas compras sin darte cuenta podrías estar cayendo en gastos innecesarios.

Consejo: Recuerda que ningún mar en calma hizo experto a un marinero.