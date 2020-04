Leo – Horóscopo del 24 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Tus amigos son muy importantes y no hay razón para descuidarlos, una llamada, un mensaje los hará sentir muy bien y de nuevo conectados contigo.

Dinero:

Las finanzas son estables siempre y cuando no compres cosas que realmente no requieres, debes tener un foco y un filtro para hacerlo, así no te arrepientes luego.

Salud:

Descarga tu energía con el ejercicio, estirando tus músculos o con un rato de sol, para que sientas como todo tu cuerpo está en movimiento.

Consejo:

No te abandones, es preciso que dejes el pasado y tu superioridad a un lado; si deseas en verdad estar tranquilo y disfrutar, vive el día y este será tan bueno como tu lo intenciones.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Fuego Yin, te encuentras en día de Inicio, la energía del día es ideal para nuevos comienzos ya sea de proyectos o actividades. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Te encuentras en combinación Direccional y notaras como te afectara positivamente, aprovéchala para proyectar tu futuro laboral.

Salud:

Intenta ejercitarte el día de hoy, comenzar rutinas de ejercicio te hará muy bien. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Busca compartir con tu pareja o familiares. Intenta no ser extravagante, a veces no lo entendemos, pero los detalles que importan son los momentos y sobre todo si son significativos.

Dinero:

Si te encuentras en un mal momento económico, puede ser momento de buscar un inversionista para que te apoye en tus sueños.

Consejo: El éxito en tu vida no se mide por tus logros, sino por los obstáculos que superas.