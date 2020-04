Leo – Horóscopo del 23 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Puedes ser mas cariñoso y compasivo con los tuyos, no pierdes nada en acercarte a tu familia y estrechar los vínculos familiares.

Dinero:

Tus finanzas están estables, eres una persona que sabe administrar lo que tienes, así que no es usual que tengas altibajos económicos.

Salud:

Evita las grasas y los alimentos demasiado grasosos ralentizan tu productividad, sientes pesadez y te mantienes somnoliento, busca que los alimentos que consumas aumenten tu energía vital.

Consejo:

Hay nuevas experiencias que disfrutar y nuevas formas de conocer tu esencia, deseas saber más de la espiritualidad, para conectarte con tu ser.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Mono de Fuego Yang, te encuentras en un día Estable, ideal para sentar bases de tu futuro, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Intenta comenzar tus propios proyectos, aunque veas la oportunidad de poder ayudar a alguien, puede que te termines metiendo en un problema por esto.

Salud:

Mantén una buena alimentación, busca dejar a un lado las grasas saturadas y te darás cuenta como empezaras a tener mas energía. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy te sentirás un poco emocional, tomaras posturas que no deberías debido a decisiones apresuradas, no te permitas dañar relaciones por impulsos o rabias pasajeras.

Dinero:

En este día puedes comenzar a crear el futuro financiero que quieres mañana, se muy ágil y ordenado en tus pensamientos.

Consejo: Al encontrarte liderando la energía del día puede que no te estés dando cuenta que te tornar emocional y reacciones de maneras diferentes a la que normalmente lo harías.