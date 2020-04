Leo – Horóscopo del 19 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Pon la atención en los otros, aprende que el amor se demuestra de muchas formas para que sepas qué necesita en este momento tu pareja, puede sentirse inconforme.

Dinero:

Todo está asegurado y funcionando, no entres en angustias innecesarias. Debes poner tu atención en temas más importantes ya que las finanzas no deben inquietarte.

Salud:

Haz ejercicios como circuitos, que te enseñan la disciplina y la importancia de estar en movimiento constante pero regulado,.

Consejo:

Las apariencias engañan y ya tu mismo te estás creyendo lo que no eres realmente. Vuelve a tu esencia.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Agua Yang, te encuentras en día de Establecer y te encuentras Triangulando con el Dragón y con la Rata, ten en cuenta estas recomendaciones para que obtengas los mejores resultados posibles.

Trabajo:

Procura utilizar este día para descansar y retomar todas tus energías para enfrentar los retos de la próxima semana con toda la actitud.

Salud:

Planifica cual será tu plan de alimentación los próximos días para que te puedas adaptar y mantener un buen estado de salud. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Siempre que te encuentres totalmente decidido, hoy es un buen día para planear y crearte metas familiares o de pareja. Recuerda que las metas en el largo plazo crean esperanza.

Dinero:

Para evitar toparte con sorpresas negativas, lo mejor es no realizar inversiones importantes el día de hoy, debido a que la energía del día no se presta para retornos atractivos.

Consejo: Prepara todas tus responsabilidades al día para que la próxima semana puedas estar motivado la próxima semana.