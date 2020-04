Leo – Horóscopo del 16 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Más comprensión contigo mismo, no hay afanes ni desesperanza, hoy es lo que tienes, entonces disfruta este hoy. Una pareja no trae felicidad si no estás conectado con tu autenticidad.

Dinero:

La gratitud es lo que te hace conectarte con el universo y te da la certeza que requieres si sigues el paso a paso, hoy es un buen día para darse un gusto y compartirlo con los tuyos.

Salud:

Si puedes, intenta salir a tomar los rayos del sol, para que tu energía vital se renueve, es como si te dieran una dosis de felicidad directa, así que sonríe y ocúpate de ti.

Consejo:

Los momentos que disfrutes en compañía de otros valóralos en su justa medida, no todo tiene un precio y no todos te buscan por un interés material, puedes construir amistades sólidas desde el amor.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Buey de Tierra Yin, te encuentras en día de Recibir, debes estas muy abierto a las oportunidades también, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

No persistas en luchar tus sueños, te has esforzado mucho por conseguir los logros que tienes, dedica un minuto en recordar por todo lo que has pasado para estar donde estas.

Salud:

Mantén una buena alimentación, busca dejar a un lado las grasas saturadas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es un buen día para romper la rutina con tu familia o tu pareja, se creativo e impresiónalos con algo de su agrado.

Dinero:

La energía del día se encuentra sumamente favorable para que tomes acciones financieras.

Consejo: Toma un tiempo para agradecer, esto no significa que te debas conformar, así que ve por mas.