Leo – Horóscopo del 15 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Hoy debes cuidar de ti, de tu palabra, tu pensamiento y tus emociones, pon atención a tu forma de reaccionar y a tu forma de pedir, no es complejo, tan solo obsérvate.

Dinero:

Tiendes a ser egoísta, en todo, siempre crees que te van a quitar, que toda persona que se te acerca es para obtener algo de ti; calma, todo se puede compartir y todo lo puedes disfrutar en su justa medida.

Salud:

Cuida de tu rutina diaria, alimentación, ejercicio, meditación, yoga, haz todo lo que debes hacer para mantenerte en equilibrio, para mantener la calma y la tranquilidad.

Consejo:

La familia, amigos o pareja son lo que hoy tienes, no permitas que surjan malentendidos, se empático y cariñoso, olvídate por un momento del liderazgo, hoy no solo se trata de ti, hoy es de todos y para todos.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Rata de Tierra Yang, te encuentras Triangulando con la Rata y el Dragón, aliados claves en tu día. ten presente estos consejos.

Trabajo:

Tu liderazgo será la clave para lograr tus metas y todos lo proyectos que tienes en mente, recuerda que eres mas fuerte trabajando en equipo, así que practica como compartir tus ideas de una manera fluida.

Salud:

Busca rotar los ambientes de trabajo, de esta manera tu mente funcionará mejor. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Aunque en una mirada muy superficial las personas Mono pueden ser solo diversión, la realidad es diferente. Eres una persona sumamente calculadora y nada de lo que decides es al azar.

Dinero:

Tu esfuerzo rinde frutos, pero debes ser muy cuidadoso en no desperdiciarlo, en el consejo encontraras una buena estrategia para no hacerlo.

Consejo: Pregúntate tres veces porque necesitas realizar esa compra, tu mismo deberás justificarla, pero aquí viene lo importante en base a tus proyectos de vida.