Leo – Horóscopo del 14 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Cambia la dinámica en tu relación, déjate sorprender no quieras siempre ser quien opine, diga y haga. Permite construir una relación con las mismas condiciones para ambos, el egoísmo no te ayuda en nada.

Dinero:

Motívate a descubrir nuevas posibilidades, dar cambios a tu forma de laborar, hasta en la forma de comunicarte, moverte en otras direcciones te da una nueva visión.

Salud:

Hoy procura estar calmado, más atento a escuchar y no responder, permite que las personas expongan sus observaciones y analiza qué puedes aportar para mejorar la situación.

Consejo:

Está bien que creas en tus valores personales, hoy aplica una característica fundamental de tu signo opuesto complementario Acuario: promover los valores colectivos.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Fuego Yin, te encuentras en día de Peligro, por eso te tenemos estas recomendaciones, por la energía del día debes de estar mas atento.

Trabajo:

Eres propenso a los errores, pero no desesperes ya que es por la energía del día, mantente muy concentrado y revisa todo dos veces para no meterte en problemas.

Salud:

El día es conveniente para realizar actividades espirituales, nunca está de más sentarte y hablar con lo que te conecta a este universo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No permitas que palabras sin importancia te hagan sentir mal, debes aprender a decidir que te afecta y que no.

Dinero:

La energía del día se presta para que pierdas objetos de valor o dinero, debes de ser muy cuidadoso con tus pertenencias,

Consejo: “No conozco otro signo de superioridad que no sea la bondad” –Beethoven.