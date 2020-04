Leo – Horóscopo del 13 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Sé prudente a la hora de expresar lo que sientes, algunas veces tus palabras son hirientes, hay que ser más empático y menos directo, no todos pueden con la verdad a secas.

Dinero:

Prosperidad es también dar, dar desde el corazón. No se da para recibir, se da para agradecer, la gratitud es la respuesta que damos al universo.

Salud:

El bienestar es el equilibrio entre nuestro cuerpo físico, mental, emocional y espiritual, a todos hay que cuidarlos por igual, la meditación y el yoga, te pueden ayudar a lograrlo.

Consejo:

Hoy es el momento para aprender que se puede ser amoroso y compasivo sin tener la necesidad de ser reconocido por ello.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Perro de Fuego Yang, te encuentras en combinación directa con el Perro, sin embargo, es un día de Destrucción, ten en cuenta estas recomendaciones para sacar lo mejor de tu día.

Trabajo:

Las cualidades del elemento Metal harán que te puedas desenvolver mejor en tu día y tener un mejor resultado, en el consejo estarán las actitudes.

Salud:

No seas tan autocritico, la rigidez o los extremos en ciertas situaciones de tu vida te agotamiento mental. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Intenta meditar sobre tus relaciones y tu comportamiento frente a estas, es un día ideal para que hagas retroinspección.

Dinero:

Para evitar toparte con sorpresas negativas, lo mejor es ser muy precavido y no realizar ningún movimiento el día de hoy.

Consejo: Algunas de las actitudes del elemento metal son: ser estructurado, organizado, calculador, entre otras. Ten en cuenta que estas son las actitudes que regirán el año también.