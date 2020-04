Leo – Horóscopo del 12 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Tu optimismo y la energía que irradias son tu mayor fortaleza, compartela con los tuyos, muchos apreciaran tus palabras de ánimo, es una forma de demostrar cuanto los amas.

Dinero:

Estas convencido que todo lo mereces y por lo general lo obtienes, eso es merecimiento, también aprende a reconocer cuando no resulta algo como esperabas que eso no es para ti en ese momento.

Salud:

Hoy en compañía de tu familia o pareja inicia una actividad conjunta, cocinar entre todos, hacer algo que nunca han comido.

Consejo:

Los cambios deben comenzar en tu interior, en saber mirar compasivamente todo aquello que te hace sufrir para moldearlo y compasivamente sanarlo, sin entrar en peleas ni diálogos internos.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Madera Yin, te encuentras Direccionando en un día de Inicio, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para que lo aproveches al máximo.

Trabajo:

Intenta descansar de la difícil semana, si tienes responsabilidades pendientes será un buen día para ponerte al tanto, ya que las ideas fluirán mas.

Salud:

Intenta ejercitarte el día de hoy, puede que tu cuerpo este tan agotado por falta de ejercicio. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Intenta compartir con tu pareja o familiares, acciones sencillas pueden crear resultados gigantes, lo importante es comenzar.

Dinero:

Si puedes comenzar a crear tu futuro financiero, ya sea por una oportunidad del pasado o algo interesante que esta surgiendo deberías aprovecharlo.

Consejo: Cuando quieres algo que nunca has tenido debes de hacer algo que nunca has hecho.