Leo – Horóscopo del 11 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Los momentos que pases en casa es para que valores todo lo que hacen otras personas en tu entorno y que no has tenido en cuenta, cuando ponemos atención al otro estamos reconociendo su valor.

Dinero:

Concéntrate en lo importante, haz lo que más te guste, pensar en que debes solo laborar para conseguir dinero no es lo que te debe motivar, siempre vas a tener, no luches por conseguir más y más.

Salud:

Cuida de tu estómago y tus emociones, terminas angustiado y por consiguiente te enfermas. No hay por qué desesperar, vive el hoy.

Consejo:

Hoy eres el centro de tu propio universo, piensa en quién eres y vuelve a tu esencia, es el momento apropiado, ten en cuenta que es para tu propio beneficio.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Mono de Madera Yang, te encuentras liderando el día, las personas prestaran mucha atención a tus decisiones en este día, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Las personas influenciadas por el Mono son sumamente inteligentes, pero también tienden a ser muy competitivas, no permitas que lo segundo te desenfoque de tus metas.

Salud:

Mantén una buena alimentación, busca dejar un poco las grasas saturadas de manera gradual, tu energía mejorara. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy te sentirás un poco emocional, tomaras posturas que no deberías debido a decisiones apresuradas, no permitas que esto afecte tus relaciones.

Dinero:

Busca crear o aprender nuevas rutinas financieras que te permitan mantenerte estable para las metas que tienes en el 2020.

Consejo: Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.