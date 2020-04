Leo – Horóscopo del 1 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Cuida la forma en que te expresas, a veces hieres a las personas y no te das cuenta, hoy es un día más para escuchar y menos para criticar.

Dinero:

Si estás pensando en asociarte con alguien, revisa muy bien y asesórate, no sea que pierdas lo que vayas a invertir. Mantén la prudencia.

Salud:

No es necesario llevar todo al extremo, por eso enfermas, es mejor que tengas calma y confíes, una buena alimentación y ejercicio te convienen mucho.

Consejo:

A veces eres impulsivo y te retraes porque no obtienes las cosas cuando las quieres. Deja que el universo actúe a tu favor, permite que te regale sus bendiciones o te aleje de lo que no te conviene.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Perro de Madera Yang, te encuentras en combinación direccional de Metal. Es propicio que hoy le des prioridad a valores como la organización y la misericordia.

Trabajo:

Mientras te encuentras realizando tus actividades o responsabilidades, busca meditar sobre como puedes desempeñarte mejor.

Salud:

No seas tan autocritico, la rigidez o los extremos en ciertas situaciones de tu vida te agotamiento mental. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es buen día para compartir en familia en casa y dedicar momentos para elevar tu espiritualidad, meditar y rezar.

Dinero:

Al momento de tomar decisiones financieras el día de hoy, se frio y calculador, para que puedas obtener el mejor resultado.

Consejo: Recuerda que el elemento Metal, rige el año, así que características como la organización, estructuración y orden, te acercaran al éxito.