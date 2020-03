Leo – Horóscopo del 31 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 31 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Ten presente que es momento de rodear a la familia, amigos o pareja de amor incondicional, de extender las alas para cuidar a los tuyos y para ser cuidado por ellos.

Dinero:

Sientes que todo está bien y así es, entiende que nada te faltará, la fortuna te acompaña, no sabes ni cómo, de eso se encarga el universo.

Salud:

Si debes quedarte en casa toma consciencia de cómo te estás alimentando, hay que alimentarse con moderación, hacer ejercicio y disfrutar de estos días.

Consejo:

El universo habla, escucha atentamente lo que sucede en estos momentos para cambiar patrones que ya no son necesarios, aprovecha que la energía cambia.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Agua Yin, te encuentras combinando directamente con el gallo, ten en cuenta las siguientes recomendaciones, sobre todo en amor y dinero.

Trabajo:

Intenta no realizar ninguna entrega o actividad muy importante en tu trabajo, eso si, ten todas tus responsabilidades al día sin importar nada.

Salud:

Intenta ejercitarte el día de hoy, puede que tu cuerpo este tan agotado por falta de ejercicio. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Intenta compartir con tu pareja o familiares, sin hacer acciones muy grandes, a veces no lo entendemos, pero los detalles que importan son los pequeños y significativos.

Dinero:

Busca ser astuto, hoy no es un buen día para realizar actividades financieras, sin embargo, si ves una oportunidad única, tómala.

Consejo: No es paso que ande, si no trote que dure. Se paciente.