Leo – Horóscopo del 30 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Es momento de comenzar a transformar la forma en la percibes el amor, recuerda que el amor romántico que nos han enseñado las películas de Hollywood. El amor va mucho más allá y se expresa de formas infinitas, comienza a entender tus lenguajes del amor.

Dinero:

Todo apunta a la estabilidad y recursos abundantes. La rueda de la fortuna está en tu casa II, lo que significa que hay cosas maravillosas dispuestas para ti, aprovéchalas.

Salud:

Genera nuevas rutinas y estructuras para mantenerte saludable. Y no solo es el físico, recuerda que tu mente, tu espíritu y tus emociones son focos importantes que debes atender.

Consejo:

Compartir es la clave para no caer en dramas o emociones muy profundas que te lleven al desequilibrio emocional.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Mono de Agua Yang, te encuentras liderando el día, las personas prestaran mucha atención a tus decisiones en este día, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Intenta comenzar tus propios proyectos, aunque veas la oportunidad de poder ayudar a alguien, puede que te termines metiendo en un problema por esto.

Salud:

Mantén una buena alimentación, busca dejar a un lado las grasas saturadas y te darás cuenta como empezaras a tener mas energía. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy te sentirás un poco emocional, tomaras posturas que no deberías debido a decisiones apresuradas, no permitas que esto afecte tus relaciones.

Dinero:

Para evitar toparte con sorpresas negativas, lo mejor es ser muy precavido e investigar a fondo cada movimiento financiero.

Consejo: Procura fluir con el día, no intentes llevarle la contraria a lo que podrías estar destinado.