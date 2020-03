Leo – Horóscopo del 28 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Agradece todo el amor que recibes y que tienes la fortuna de dar, vivir en armonía es vivir agradeciendo cada muestra de amor que el universo pone en tu camino. Es un día para la gratitud.

Dinero:

Siempre que requieres, tienes; los recursos llegan de algún lugar, incluso de los que menos imaginas, así que mantén la certeza.

Salud:

Evita las comidas picantes, condimentadas o muy calientes, intenta mantener tu metabolismo en equilibrio. Evita los extremos en la alimentación.

Consejo:

Cuando comprendes lo afortunado que eres y lo maravilloso que es la vida contigo, puedes comenzar a reconocer tu propio valor para incrementar lo que eres y lo que tienes.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Metal Yang, ten en cuenta estas recomendaciones para que este día de Balance no se te complique.

Trabajo:

Seguramente tendrás tiempo de mas para pensar como te sientes en tu trabajo, sin embargo, no puedes relajarte mantén tus responsabilidades al día en lo posible.

Salud:

Intenta mantenerte muy aseado, si tienes complicaciones lo mejor es que seas mas cuidadoso en estos tiempos turbios. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Aprovecha para llamar a tu familia, mantén una buena relación, si has tenido dificultades o problemas con ellos intenta arreglarlos.

Dinero:

Crea un balance entre tus ingresos y tus gastos, puede que parezca fácil, pero puede que no estés llevando una buena relación entre esos dos.

Consejo: Se precavido en este día del Caballo en tomar decisiones impulsivas, busca poner orden en tu vida.