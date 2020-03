Leo – Horóscopo del 27 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

La estabilidad con tu pareja te hace muy feliz, te sientes muy bien y sabes que el vínculo que los une es muy fuerte, eso te da estabilidad y tranquilidad, lo compartes todo y sabes que recibes lo mismo.

Dinero:

Tienes una muy buena intuición para las inversiones, sabes cómo conseguir dinero, lo único es que debes fijarte muy bien con quien te asocias.

Salud:

Si estás haciendo una terapia, continua en el proceso, no debes cancelar, es un cambio que te favorece mucho y podrás reconocer todo lo que no te deja avanzar.

Consejo:

Estás muy bien compartiendo con los tuyos, no olvides a tu familia y amigos, este día es para compartirlo con las personas que tanto amas.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Tierra Yin, te encuentras en día Lleno, es decir un día muy favorable, pero ten en cuenta los siguientes consejos en tu día.

Trabajo:

Notaras que si buscas el tiempo adecuado para meditar sobre tu situación laboral junto con una persona de confianza lograras encontrar una solución a tus problemas, preferiblemente mujer.

Salud:

Debes mantenerte hidratado, el cuerpo necesita tener una buena y constante hidratación. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Busca sorprender a tu pareja o a esa persona especial con un detalle, demuéstrale que estas ahí para esa persona.

Dinero:

Es un excelente día para realizar cualquier actividad financiera o que involucre parte de tu capital, los retornos pueden ser muy favorables.

Consejo: En las mujeres sabias encontraras las respuestas de tus problemas, apóyate en ellas en este día.