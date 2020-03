Leo – Horóscopo del 25 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Debes tener cuidado en la forma en que te expresas, ser honesto y claro con lo que deseas es la mejor herramienta para lograr lo que requieres, ya sea con tu familia o con tu pareja.

Dinero:

Un cambio en la rutina laboral, nuevas propuestas para emprender en tu labor habitual o un emprendimiento personal.

Salud:

Estás en mejor disposición para seguir en tu rutina de ejercicio y alimentarte mejor, así vas a recuperar tu energía vital.

Consejo:

El apoyo a tus seres queridos es fundamental en estos momentos, hay que ayudar a mantener la calma y el optimismo.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Fuego Yin, tu energía se podría ver afectada por las demás personas, ten en cuenta estas recomendaciones para tomar acción.

Trabajo:

Enfócate en tus actividades, mantente concentrado en tus tareas sin hablar demasiado, contar tus proyectos es compartir tu energía, procura no hacerlo al menos que sea estrictamente necesario.

Salud:

Busca realizar actividades en casa, como yoga. Existe una cantidad grande de guías virtuales para novatos y profesionales. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tu pareja, escogida por ti complementa tu energía, ten presente sus consejos para las dificultades que puedas enfrentar este día.

Dinero:

Se mas cuidadoso de donde dejas tus pertenencias, por descuido o exceso de confianza puedes perder pertenencias.

Consejo: La energía de las demás personas no puede afectar, así la persona no quiera hacerlo, cuida tu energía y la forma en la que la energía de otros interactúa contigo.