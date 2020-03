Leo – Horóscopo del 24 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Es un momento de estar con las personas que amamos, de conversar, de ser más empáticos y ser prudentes.

Dinero:

El miedo no puede controlarlo todo, ten confianza y no compres compulsivamente. Lo que está sucediendo en estos momentos es un llamado para poner la atención en lo realmente importante y no en las cosas materiales.

Salud:

El cuidado es importante, debes entender que al cuidarnos, cuidamos a los de nuestro entorno. Es un momento para centrarnos en la familia.

Consejo:

Puedes hoy dejar el egoísmo a un lado, centrarse en comprender la situación y ayudar desde el corazón, ser solidario es ser un buen ser humano.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Fuego Yang, te encuentras en Choque en un día Cerrado, puedes tener un día complicado, pero solo tu lo puedes resolver teniendo presente estas recomendaciones.

Trabajo:

Evita desplazarte el día de hoy, no tomes riesgos laborales, a veces es mejor callar y dejar pasar.

Salud:

Debes tener mucho cuidado el día de hoy, ya que eres mas propenso a tener accidentes. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

El día de hoy puedes tornarte mas agresivo, puede que tu juicio se nuble, es por esto por lo que debes evitar pelear a toda costa para así evitar que las discusiones se conviertan en problemas.

Dinero:

Evita realizar gastos el día de hoy, si puedes organiza tu vida financiera mediante un plan, haz llamadas y contempla opciones.

Consejo: No te cierres a las posibilidades, a veces tienes que tener presente hasta la opción mas descabellada.