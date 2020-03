Leo – Horóscopo del 23 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Cuídate de tener discusiones con tu pareja o amigos cercanos, estás muy susceptible en estos momentos y no contestes siempre como si te estuvieran ofendiendo, calma con la palabra.

Dinero:

No es un buen momento para invertir, mantener la moderación en estos momentos es clave para tus finanzas. Hoy es un día para aceptar invitaciones de tus amigos, familiares o pareja.

Salud:

Te sientes sin fuerzas, con un agotamiento extraño, sin energía; estás dedicando mucho tiempo a tu labor y muy poco al descanso. Saca tiempo para un buen masaje o reflexoterapia, dedica tiempo a tu cuidado.

Consejo:

Busca todo lo que te conecte con tu cuerpo, escúchalo, entiende su vibración. Es una temporada de altibajos, por lo tanto busca el equilibrio entre tu labor y el descanso.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Buey de Madera Yin, te encuentras en día abierto, es decir, ideal para nuevos comienzos o aperturas.

Trabajo:

No te dejes derrumbar por problemas que parecen imposibles de solucionar, tendrás que esforzarte y pensar. Pero encontraras la respuesta.

Salud:

Mantén una buena alimentación, busca dejar a un lado las grasas saturadas y te darás cuenta como empezaras a tener mas energía con el pasar del tiempo, una buena rutina de ejercicio te ayudara. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es un buen día para romper la rutina con tu familia o tu pareja, se creativo e impresiónalos con algo de su agrado, pueden ser juegos.

Dinero:

Mantente conectado con socios, colegas o personas que puedan aportar a tu proyecto de vida, todo esto se lograra si eres capaz de utilizar tu creatividad.

Consejo: Busca tener presente tu actitud positiva y creativa, una buena mentalidad no será la solución, pero ayudará a que resuelvas las dificultades.