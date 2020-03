Leo – Horóscopo del 22 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Una etapa nueva comienza, estarás con más disposición para el diálogo, más compasión hacia el otro, pues hoy comprendes que estar dispuesto a escuchar y ayudar al otro es reconfortante.

Dinero:

Las finanzas equilibradas, el merecimiento lo tienes claro, lo importante es que aprendas a ser humilde, a reconocer que puedes ser alguien que tiene una energía maravillosa por tener al Sol como regente y que estás acá para expandir esa luz.

Salud:

Haces ejercicio para que los otros te vean bien y ese no es el propósito, aparentas lo que no eres; por lo tanto, cualquier cosa que hagas por tu salud con ese único propósito, será para tu mayor beneficio.

Consejo:

Te encanta el reconocimiento social, sacar a relucir todas aquellas cosas que obtienes con esfuerzo, compras lo mejor para lo mismo, ¿cuándo vas a disfrutar de todo eso sin tener que hacerlo público?

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Rata de Madera Yang, te encuentras triangulando, es decir, que el día es muy positivo para recibir, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Sabes lo que quieres y en este día debes hacerlo realidad. Se el líder que llevas por dentro.

Salud:

Planificar un viaje será muy provechoso para ti, busca un destino que puedas visitar después de los tiempos complicados. Un cambio de ambiente es lo que necesitas para dejarte fluir. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Eres sabio con lo que escoges, si estás seguro de lo que sientes no esperes más. Cuídate de no caer en la impulsividad.

Dinero:

Intenta mantenerte sereno en estos tiempos, puede que llegue eso que llevas tanto tiempo esperando.

Consejo: La virtud de cada ser humano es mantenerse en sus victorias y no caer en sus fracasos.