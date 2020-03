Leo – Horóscopo del 21 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

La mejor sensación es sentir que tienes una pareja que te corresponde es que te alienta, puedes tranquilizar tu espíritu porque es la persona correcta en estos momentos.

Dinero:

La fortuna te acompaña y eres consciente de ello, así que en correspondencia al universo hoy acompaña a ese familiar o amigo que tiene un apuro y ayúdalo, recuerda que la prosperidad no es solo dinero.

Salud:

Cuando pienses en vacaciones busca un lugar que fortalezca tu espíritu, que te muestre que hay otras formas de ser feliz y así todo tu cuerpo se alinea con la energía del amor y la gratitud.

Consejo:

Eres emocional, te encanta el sarcasmo y tienes agudeza en la palabra, pero puedes mejorar esa forma de ser y pensar, por eso se te hace la invitación a reconectar tu esencia, con la energía del universo.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Agua Yin, tendrás un buen día, sin embargo, ten en cuenta estas recomendaciones para no tener inconvenientes.

Trabajo:

Hoy tendrás que ser mas cauteloso de lo normal, es recomendable revisar dos veces tu trabajo antes de enviarlo.

Salud:

La salud es lo primero, hoy es un excelente día para solicitar a citas médicas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Busca maneras creativas para saber como se encuentra tu familia, has presencia para que sepan que estas con ellos.

Dinero:

Hoy es un buen día para invertir, pero debe ser precavido y tener un buen instinto. Porque sino puedes salir perdiendo.

Consejo: Nunca se es lo suficientemente mayor para dejar de luchar por lo que uno quiere.