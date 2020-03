Leo – Horóscopo del 20 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Es tiempo de renovarse, hay cambios muy buenos para ti y solo debes poner atención a lo que debes hacer, sin temor y con gratitud; pues los momentos especiales se crean, no se imponen.

Dinero:

Sigue disfrutando de este momento, no hay porqué alarmarse, recuerda que ahora estás aprovechando la prosperidad, pero no te vanaglories de ello, tiendes al egocentrismo.

Salud:

Consume fibra dentro de tu dieta alimenticia, las tensiones llegan a tu estómago, es mejor que te cuides ahora, toma mucha agua y a disfrutar del aire libre.

Consejo:

Estás recibiendo mucha atención de afuera y eso te tiene feliz, recuerda que requieres es revisar cómo te sientes realmente, no cómo te ve la gente. El reconocimiento es interior.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Perro de Agua Yang, te encuentras en combinación direccional de Metal. Es propicio que hoy le des prioridad a valores como la organización y la misericordia.

Trabajo:

Usa este día para reflexionar que tan rígido o estructurado eres en el trabajo y que tan beneficioso es para tu desempeño laboral, busca razones para agradecer.

Salud:

No seas tan autocritico, la rigidez o los extremos en ciertas situaciones de tu vida te agotamiento mental, date el permiso de disfrutar y fluir. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es buen día para compartir en familia en casa y dedicar momentos para elevar tu espiritualidad, meditar y rezar.

Dinero:

Elimina las quejas y la melancolía este día, es mejor aprovecharlo para organizar nuevas estructuras para generar riqueza en el futuro.

Consejo: Siempre debemos de encontrar tiempo para agradecer por las cosas buenas de la vida y las malas, que nos enseñaron y nos tienen mas fuerte que nunca.