Leo – Horóscopo del 18 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

La magia está en el aire, habrá mucha atracción con tu pareja, disfruta este momento en especial, tu relación se fortalecerá, es una buena época para compartir y sentir que están más unidos.

Dinero:

Si quieres hacer una inversión que incrementará tus recursos, sin entrar en conflictos ni temor: puedes hacerla si no, espera el momento adecuado.

Salud:

Tienes muchas responsabilidades en tu labor, pon límites, extralimitarse en estos momentos puedes hacer que enfermes. Descansa, vive tu día sin angustias, no todo lo debes hacer y mucho menos perfecto. Simplemente, un día a la vez.

Consejo:

Aprovecha la energía del cambio que se avecina, no te enojes, a veces es mejor esperar y aprender, ahora te corresponde poner en pausa algunas cosas que tenías proyectadas.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Mono de Metal Yang, te encuentras en tu día, sin embargo, ten en cuenta estos consejos para aprovechar este día.

Trabajo:

Tu esfuerzo se esta notando, sin embargo, debes de ser cuidadoso con ayudar a personas que no te lo solicitan, te podrías meter en problemas.

Salud:

Se agradecido con tu salud, al ser el líder del día busca promover la serenidad y la paz en tiempos turbios. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

La energía del día se encuentra prospera para las relaciones interpersonales únicamente si entiendes que no te puedes aislar por pensar que la gente no hace lo que a ti te gustaría que hicieran.

Dinero:

Siembra las bases de tu futuro, buscando ser una persona mas ahorradora, evita hacer gastos o inversiones en este día, eres propenso a sufrir una estafa.

Consejo: Tu actitud determinara la importancia con la que la gente te tome en este día así que busca promover con la razón actitudes positivas.