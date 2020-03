Leo – Horóscopo del 07 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignóralo

Amor: Mercurio retrogrado en Acuario, tu casa del amor, puede tenerte pensativo, un poco silencioso, así que el silencio y la auto observación te serviran mucho.

Dinero: Excelente día economicamente hablando, la rueda de la fortuna en tu casa del dinero puede darte ganancias.

Salud: Haz mucho deporte, tendras exceso de energía que debes quemar.

Consejo: Aprovecha la energía del día de hoy para hacer una actividad que te conecte con la energía del disfrute.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Tierra Yin, te encuentras combinando directamente con el gallo, ten en cuenta las siguientes recomendaciones, sobre todo en amor y dinero.

Trabajo:

Intenta descansar de la difícil semana, si tienes responsabilidades pendientes, intenta ponerte al día. no sigas postergando.

Salud:

Intenta ejercitarte el día de hoy, puede que tu cuerpo este tan agotado por falta de ejercicio.

Amor:

Intenta compartir con tu pareja o familiares, sin hacer acciones muy grandes, a veces no lo entendemos, pero los detalles que importan son los pequeños y significativos.

Dinero:

No realices movimientos importantes el día de hoy, puede que si realices inversiones o gatos se conviertan en complicaciones para ti en el futuro.

Consejo: Un abrazo, un comentario positivo o a veces simplemente la presencia, pueden ser mas efectivos que obsequios ostentosos.