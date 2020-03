Leo – Horóscopo del 17 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Estás más racional en el amor, te pones límites y tus reacciones son más controladas, cuidado con ejercer autoridad con tu pareja.

Dinero:

Te dejas llevar por querer aparentar, pon freno a esas ganas de tenerlo todo y ya, el universo provee pero también te pone freno cuando despilfarras.

Salud:

Quizás sientas que tu energía va de picada, tienes la Luna y Marte en tu casa de la salud están en conjunción y puedes pasar de la euforia a la irritabilidad de un momento a otro, cuida tus emociones.

Consejo:

No estés tan pendiente de lo que los otros piensan de ti, el cómo te miran. Muchas veces te sientes amenazado, cuando es más tu imaginación que la realidad, respira y ten calma.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Tierra Yin, te encuentras en un día Estable, es decir que es propicio para ejecutar actividades de largo plazo.

Trabajo:

Puede que sean días difíciles, sin embargo, tienes que ser astuto utilizando todos tus recursos para establecer oportunidades para el futuro, todos los planes que organices en este día serán mas favorables.

Salud:

Organiza tus planes de alimentación, intenta añadir mas vegetales y reducir las grasas saturadas. No menosprecies síntomas como tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es un buen día para establecer relaciones que veas potencial, eso no significa que no vayan a hacer relaciones sinceras.

Dinero:

Se cuidadoso con tu dinero y con objetos de valor, la energía del día te hace propenso a sufrir hurtos.

Consejo: Apóyate de los hombres sabios de tu alrededor, puede que encuentres las respuestas que buscas en ellos.