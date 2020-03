Leo – Horóscopo del 16 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Todo está dispuesto para que comiences a pensar en un futuro con esa persona si así lo quieres, llevar al siguiente nivel su relación, adquirir nuevos compromisos.

Dinero:

Mantén el equilibrio y la estructura como a hasta ahora, invierte en ti y prepárate para recibir.

Salud:

No cargues con emociones que no te corresponden, la cuadratura entre el sol y la luna, puede hacer que sientas que todo es un poco más de lo que parece, no te tomes nada personal e intenta hacer actividad física para alivianar las cargas.

Consejo:

Comparte con tus compañeros del trabajo, de estudio o de algún tipo de entorno que te permita aprender y conocer nuevas formas de ver el mundo.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Tierra Yang, va a ser un día complicado, debe de tener precaución, ten en cuenta las siguientes recomendaciones.

Trabajo:

Seguramente tendrás tiempo de mas para pensar como te sientes en tu trabajo, sin embargo, no puedes relajarte mantén tus responsabilidades al día en lo posible.

Salud:

Intenta mantenerte muy aseado, si tienes complicaciones lo mejor es que seas mas cuidadoso en estos tiempos turbios.

Amor:

Aprovecha para llamar a tu familia, mantén una buena relación, si has tenido dificultades o problemas con ellos intenta arreglarlos.

Dinero:

Es un día de balance, en este año la astucia reinara por encima de todo, si tienes la capacidad de hacer jugadas financieras podrás sembrar un futuro mas tranquilo.

Consejo: Se audaz, piensa y anticípate a las demás personas.