Leo – Horóscopo del 13 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Sal, comparte, diviértete. Es la mejor forma de agradecer el amor que hoy recibes y que puedes dar. Rodéate de esas personas que aprecias.

Dinero:

Invierte sin temor, expande tu prosperidad si lo deseas. Es un buen día para sentirse afortunado y para recibir los regalos que hay preparados para ti.

Salud:

Cuida tu cuerpo, no te exijas más de lo que puedes dar. Pon límites si es necesario, intenta meditar o hacer yoga para llevar paz a tu mente y a tus emociones.



Consejo:

Disfruta el hoy, agradece lo que te rodea, valora a los otros así como ellos te lo demuestran. Tus seres queridos también esperan atención de tu parte.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Madera Yin, te encuentras en día de establecer, en este caso tu futuro, pero no es auspicioso, ten en cuenta el consejo para entender.

Trabajo:

Procura no comenzar actividades importantes el día de hoy o entregar proyectos, sobre todo si la reunión es con un cliente. Ten cuidado con traspapelas documentos importantes el día de hoy, te podrías meter en graves problemas.

Salud:

Busca descansar y relajar tu cuerpo, no menosprecies el agua. Llevar días sin tomar la suficiente agua no es bueno para tu cuerpo.

Amor:

Si tienes algún problema por hablar con tu pareja hoy no es el día, mejor espera. Si de lo contrario aun no tienes pareja comienza a idear tu plan para conquistarlo/a.

Dinero:

Es un buen momento para guardar tu dinero y evitar gastos innecesarios, de lo contrario puede comenzar a planear como manejaras tus finanzas de ahora en adelante.

Consejo: Este día tiene una energía muy desfavorable y no promueve resultados positivos, así que no te frustres este día si las cosas no salen como quieres, aplica los consejos para que te evites inconvenientes.

1