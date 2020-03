Leo – Horóscopo del 12 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Es tu oportunidad de escuchar a tu pareja, de escuchar qué quiere recibir de ti, qué espera de una relación. El diálogo siempre será su aliado, no dejes que te gane el orgullo.

Dinero:

La falta de lujos no es lo mismo a la falta de recursos. Aprecia y agradece lo que ya tienes antes de pensar en lo que te hace falta.

Salud:

Podrás hacer cambios maravillosos en ti desde que tengas la disposición de mantener los hábitos que te traen bienestar, puedes buscar asesoría para segurarte que funcionará para ti.

Consejo:

Revisa todo lo que ya eres, expande lo bueno y reconócelo, no esperes a que la validación venga del exterior.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Madera Yang, te encuentras en choque este día, lo mejor es que tengas en cuentas las siguientes recomendaciones, sobre todo en la salud.

Trabajo:

Las cosas se encuentran tranquilas, todo esta en orden, lo mejor es que te mantengas bajo perfil y te encuentres al día con tus responsabilidades.

Salud:

Se cuidadoso, eres mas propenso a accidentes de trafico el día de hoy, busca estar acompañado.

Amor:

Tu juicio puede que no se encuentre muy agudo el día de hoy, esto debido a que tus emociones nublaran tus pensamientos.

Dinero:

No realices actividades financieras, este día no ofrece resultados positivos, sobre todo en temas de dinero.

Consejo: Hoy debes tener en cuenta el auto control, ya que puedes tornarte violento cuando el desenlace no es como lo esperas.