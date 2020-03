Leo – Horóscopo del 10 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Mercurio terminó su retrogradación, es momento que comiences a expresar todo aquello que pudiste reflexionar en estas últimas semanas. La apertura está, tus palabras serán escuchadas y podrán ser el comienzo de algo bello, de algo nuevo.

Dinero:

Tu energía del dinero se está expandiendo, cualquier inversión en ti y en tu potencial será beneficiosa.

Salud:

Compartir con tus amigos cercanos te ayudará a alivianar la mente y las emociones, podrás sentirte cansado por lo que debes procurar cuidar tu sueño y tu alimentación.

Consejo:

Estás en un momento de expansión si decides tomarlo, depende de ti hacer las transformaciones y mejoras que quieras.



MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Rata de Agua Yang, te encuentras triangulando, es decir, que el día es muy positivo para recibir.

Trabajo:

Sabes lo que quieres y en este día debes hacerlo realidad. Se el líder que llevas por dentro.

Salud:

Planificar un viaje cerca es muy provechoso para ti, un cambio de ambiente es lo que necesitas para dejarte fluir.

Amor:

Eres sabio con lo que escoges, si estás seguro de lo que sientes no esperes más. Cuídate de no caer en la impulsividad.

Dinero:

Puedes recibir algo a cambio de tu esfuerzo, lo mejor es que manejes la calma y no te precipites.

Consejo: Busca el equilibrio entre lo que te dice el corazón y la mente. Ahí es.