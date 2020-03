Leo – Horóscopo del 09 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

El amor es de dos por eso es importante que mantengas presente que las relaciones de pareja se construyen. Aunque seas el león el mundo no gira a tu alrededor, mira a los ojos y no por encima del hombro.

Dinero:

Sigues con esa energía de quererlo comprar todo. Es importante que busques aquello que no reconoces en ti y deseas comprar por aparentar, por mostrar hacia afuera lo que no te hace falta adentro.

Salud:

Tienes energía de sobra. Cuida tu columna, por esto al hacer ejercicio busca relajar tu espalda y soltar las cargas.

Consejo:

No es necesaria la perfección, ni sobresalir, el sol brilla a diario por más opaco que este el firmamento. Disfruta el día y sal a brillar desde tu corazón no desde la razón.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Metal Yin, estas en daño con el signo del día, es muy importante que evites caer en depresiones o intransigencia.

Trabajo:

Ser rígido, inseguro o adicto al control puede generarte que los proyectos laborales no fluyan tan rápido como esperas.

Salud:

Respira, relájate, busca herramientas para permitir que tu energia este fluyendo

Amor:

Hoy puedes tener malos entendidos con tus seres cercanos, se flexible evita confrontaciones.

Dinero:

No es buen día para cobrar deudas o hacer prestamos de dinero, ten precaución con la forma en la que expresas tu negativa, con las personas que te piden ayuda.

Consejo: Comunicación asertiva a través de palabras amables, te evitaran conflictos.