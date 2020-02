Leo – Horóscopo de 8 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignóralo

Amor: Venus en Aries te hace un buen aspecto, facilitandote todo lo que tenga que ver con el amor, aparte que la luna también te acompaña, te consentirá y sentirás que te lo mereces.

Dinero: Es sábado y el único dinero que quieres es el que tu amorcito va a gastar en ti para complacerte.

Salud: Sigues estando emocional y dramático, pero tu actitud cambio hacia lo positivo y eso se refleja en tu salud.

Consejo: La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.



MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Metal, busca consejo de las mujeres sabias que tienes a tu alrededor.

Trabajo:

Sentirás que no valoran tu trabajo, y te verás envuelto en críticas. Se precavido tu reacción te puede meter en problemas.

Salud:

No te aísles hoy porque puedes llegar a sentirte muy frustrado o deprimido.

Amor:

Tu pareja hoy puede dudar de tu amor, ten paciencia, no reacciones de manera imprudente. Comunícate para superar los malos entendidos.

Dinero:

No es buen día para expandir tus negocios, la prudencia protegerá tu patrimonio.

Consejo: Analiza tus errores para estructurar nuevas formas de poner la balanza a tu favor.