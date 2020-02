Leo – Horóscopo de 7 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignóralo

Amor: Estás muy emocional y en ti significa dramatismo elevado a lo máximo.

Dinero: Observa a ese alguien que hace las cosas opuestas a ti, porque aprenderás unas estrategias que no habías contemplado antes.

Salud: Como estas emocional y no siempre los demás están disponibles para complacer tus exigencias, te sentirás deprimido y hasta lágrimas veo en tu rostro.

Consejo: Recuerda, no son los demás, eres tu.



MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día del Dragón de Metal Yang, estas triangulando con el Dragón, es decir que tienes un día muy prometedor.

Trabajo:

Hoy te vas a sentir muy positivo y las ideas innovadoras van a correr por tu cuerpo, asume liderazgo y comienza.

Salud:

Comienza la dieta, hoy es un día excelente como punto de partida.

Amor:

Hoy estarás lleno de fuertes emociones, no temas expresarte.

Dinero:

Excelente día para hacer inversiones.

Consejo: Ser competitivo no es malo, pero no debes que te nuble.