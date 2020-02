Leo – Horóscopo de 6 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignóralo

Amor: Muchos de nosotros crecimos creyendo en historias de héroes y princesas; hoy estará muy soñador.

Dinero: Pagas tus cuentas, no lo dejes para después.

Salud: Muchas veces las enfermedades llegan a nosotros a través de seres muy queridos para enseñarnos algo que no queríamos ver.

Consejo: Venimos a este mundo con una lista que debemos cumplir para evolucionar.



MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día Conejo de Tierra Yin, tienes energía de perdida, no permitas que los demás roben tu energía.

Trabajo:

No cuentes todos tus proyectos, hoy es día de mantener bajo perfil, ocupa tu energia en ser productivo.

Salud:

No te excedas con las harinas, pueden generarte indigestión.

Amor:

Ten confianza, escucha con humildad y se receptivo a los consejos que te de tu pareja.

Dinero:

Se precavido con tus objetos de valor, cuida tus pertenencias.

Consejo: Mantente muy alerta, la suspicacia ayudara a que transites seguro el día del conejo.