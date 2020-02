Leo – Horóscopo de 5 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignóralo

Amor: Tienes aproximadamente un mes donde tu pareja o amor ha acaparado tu atención, tu pareja ha necesitado tu ayuda y por fin comienzas a ver mejoría.

Dinero: El dinero te viene a través del servicio que das a los demás.

Salud: Has estado pensando en comenzar ese régimen que sabes que redundara en una mejor salud.

Consejo: Cuando das a los demás los cuidados que te gustaría que te dieran, la vida te lo devuelve con creces.



MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Tierra Yang, no tomes decisiones apresuradas el día de hoy, te sentirás un poco sobrevalorado, pero mantente con la mejor disposición.

Trabajo:

Hoy la gente puede ser agresiva y no valorar tu esfuerzo, no te desmotives y entrega lo mejor de ti.

Salud:

Se cuidadoso al manejar, hoy tienes riego de sufrir un accidente.

Amor:

No te aísles ni aísles a los demás, hoy necesitas cerca a las personas que se preocupan por ti.

Dinero:

Se paciente, no es un buen día, para invertir o tomar decisiones monetarias.

Consejo: No seas rudo con la gente, evita discusiones y vuelve a intentar mañana.