Leo – Horóscopo de 21 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignóralo

Amor: El amor está en todo su esplendor, pudieran surgir planes a futuro entre los dos.

Dinero: Puede llegar dinero inesperado, acéptalo y tómalo como una señal del destino para invertirlo en ese sueño que tienes.

Salud: Las preocupaciones y el estrés debilitan tus energías y no te hacen sentir bien. No te preocupes por lo que no ha pasado.

Consejo: Concéntrate en lo que tienes, te darás cuenta en lo afortunado que eres.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Madera Yang, planificar es esencial para activar tus proyecciones a futuro.

Trabajo:

Evita las discusiones dentro de la oficina, si tienes alguna situación incomoda hoy es un buen día para acabarla.

Salud:

Crea una agenda o calendario donde puedas llevar el control de tu dieta y su progreso.

Amor:

Si te encuentras arrepentido por alguna acción o comentario del pasado hoy es buen día para disculparte.

Dinero:

No tomes acciones financieras importantes el día de hoy, mantente bajo perfil este día.

Consejo: Con un mapa y objetivos claros podrás alcanzar tus metas, hoy es un buen día para definirlos.