Leo – Horóscopo de 20 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignóralo

Amor: Si estas en una relación amorosa las cosas estarán muy amorosas y cautivadoras. Demuestra todo el amor que tienes para ofrecer.

Dinero: No debes prestarle atención a lo que dice tu mente referente a tus temores, puedes con eso y más. Tus habilidades son más que suficientes para cumplir con tus tareas.

Salud: Te sientes con energía la cual te permitirá cumplir con tus tareas y hacerlo con la mejor actitud.

Consejo: Las mejores situaciones vendrán el dia de hoy, espera todo lo bueno.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Agua Yin, debes estar muy atento y tu capacidad de adaptabilidad debe estar al máximo.

Trabajo:

Debes estar preparado para cualquier situación, ya sea buena o mala. Sobre todo, si hoy esperas recibir una noticia importante.

Salud:

Es un buen día para ir al médico y hacerse un chequeo general.

Amor:

Puedes que sientas que no valora lo que haces por los demás, pero si lo hacen, solo debes fijarte en los detalles.

Dinero:

Evita las inversiones de riesgosas, sobre todo si no sabes con certeza que saldrás beneficiado.

Consejo: Siempre ten un as bajo la manga, sin importar la situación.