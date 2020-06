Géminis – Horóscopo del 29 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Te involucras mucho en las relaciones y no das cabida a otras oportunidades, te niegas a ver más allá de lo que tienes simplemente porque estás cómodo y no ves la necesidad de buscar nuevas experiencias.

Dinero:

Cuando tomas una decisión debes mantenerla y ser firme en ello, no te llenes de miedos y expectativas que solo te producen incertidumbre, deja que el universo te guíe y aprovecha esta nueva oportunidad.

Salud:

Sabes muy bien qué te conviene y cómo cuidarte, si no lo haces y decides dejarte influenciar por lo que se dice vas a perder el control en la toma de tus decisiones, así que comienza a pensar cuál paso dar para llegar a la armonía que tanto buscas y sentirte realmente bien contigo mismo.

Consejo:

Tienes todo para ser feliz, sin embargo siempre buscas una excusa para sufrir, la vida es sencilla y te la complicas sin necesidad, siempre buscando el drama, cuando lo único que tienes que hacer es enfocarte en tu propósito y disfrutarlo.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Conejo de Agua Yin, te encuentras en destrucción con el Conejo, el pasado será algo en lo que podrías pensar mucho.

Trabajo:

Las relaciones en tu espacio laboral estarán tensas, se encontrarán con malentendidos que imposibilitan tomar decisiones claras. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Conectarte con tu familia y regresar a momentos agradables y alegres será bueno para tu alma, sin embargo, recuerda que no puedes quedarte ahí, hay que avanzar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es posible que ocurra algo que ponga en duda la confianza que le tienes a un amigo/a, antes de tomar una decisión aclara lo ocurrido.

Dinero:

Sentirás varios antojos de comprar artículos innecesarios, no dejes que los deseos te ganen y hagan desperdiciar dinero que no tenía que ser desperdiciado.

Consejo: “Deberíamos usar el pasado como trampolín y no como sofá.” -Harold MacMillan