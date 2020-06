Géminis – Horóscopo del 28 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Es importante que hoy revises qué estás dando y qué estás recibiendo, muchas veces eres extremadamente exigente, tu pareja no debe estar aprueba todo el tiempo para poder estar contigo, así que bájale un poco y disfruta el amor, no lo analices ni evalúes todo el tiempo.

Dinero:

Estás buscando ser una persona útil para la sociedad, servir realmente a las personas que te rodean y llevar tu saber a muchas esferas para que pueda ser incentivo de nuevas ideas o para que otros mejoren su vida. No pierdas ese propósito que es noble y tienes todo para conseguirlo, de hecho, ya lo estás haciendo.

Salud:

Necesitas crear nuevas rutinas, unas que sí te brinden bienestar y que te permitan desarrollar lo mejor de ti, en la que incluyas todo lo que te permitirá cumplir tus sueños y sentir dicha cada día. Disfrutar el proceso de verdad.

Consejo:

Deja la ansiedad a un lado, no permitas que las emociones determinen cómo será tu día, son sensaciones temporales de las que tú tienes el control, así que hazte cargo para vivir una vida llena de dicha.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Tigre de Tierra Yang, te encuentras triangulando con Tigre y Perro, la mejores energías te acompañan en este día de Éxito.

Trabajo:

Pasar tiempo en compañía, así sea virtual, será muy agradable para tus energías, el crecimiento personal está acompañado de socializar con los demás. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Hacer ejercicios creativos te ayudarán mucho a dejar fluir tus pensamientos y activar la imaginación, dibujar y colorear son los mejores para hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Querrás darle lo mejor a quienes te aman, te agradará sentir que eres útil para los demás y que puedes contribuirles.

Dinero:

Tienes un gran día para pedir consejos de personas con experiencia, te permitirán tener un concepto más amplio de lo que quieres lograr.

Consejo: “El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha.”-Jimi Hendrix.