Géminis – Horóscopo del 27 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Venus dejó de retrogradar en tu signo y eso te brinda de nuevo ese encanto único así que si estás en búsqueda de pareja es un gran momento de conquistar. Asimismo, si ya estás en una relación es una gran oportunidad de devolverle la vitalidad y por qué no, empezar una reconquista.

Dinero:

No dejes que el miedo te abrume, ese es tu único limitante cuando hablamos de lo económico. El miedo te estanca y bloquea tu potencial para crear, así que el único obstáculo real para potenciar tus finanzas es el miedo que tú generes.

Salud:

Cuando decides ejercitarte no hay quién te detenga, tienes una voluntad de hierro, pero cuando comienzas con excusas es difícil que logres algo así que ponte las pilas y a cuidar de tu cuerpo para potenciarlo.

Consejo:

Recuerda que cada persona tiene sus ritmos y sus tiempos, no intentes acelerarlo todo. Tu mente va a una velocidad que incluso a ti mismo a veces te cuesta seguirle el paso, así paso a paso y con paciencia todo se resuelve de igual forma y te evitas la ansiedad o el enojo.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Buey de Metal Yin, te encuentras en daño con el Buey, existirán personas que, en vez de impulsarte, te retengan. Se fiel a tus creencias.

Trabajo:

Sé precavido cuando escuches consejos, no todo se adaptará a lo que necesitas y tomar una decisión apresurada puede hacerte perder algo valioso. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Distrae tu mente en actividades deportivas, preferiblemente montar bicicleta o hacer pesas, el elemento Metal está en esos ejercicios y pueden beneficiarte de gran forma. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Mantén una actitud calmada y serena frente a situaciones conflictivas, no dejes que tu temperamento tome el volante de tu día.

Dinero:

Piensa muy bien antes de actuar, escúchate a ti antes que todo y establece de forma sincera que quieres para tu vida financiera. Se selectivo en cuanto a las personas que te acompañan

Consejo: “Mantén la calma, sereno, siempre al mando de ti mismo. A continuación, descubre lo fácil que es llevarse bien.” -Paramahansa Yogananda.