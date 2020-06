Géminis – Horóscopo del 26 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Amor propio no es solo cuidarse físicamente, es también hacerlo a nivel mental y emocional ¿hace cuánto que lo estás posponiendo? Si no utilizas las herramientas que la Divinidad te regaló puedes perderlas.

Dinero:

Sabes que materializas cuando te lo propones, el universo te consiente de múltiples maneras y una de ellas es concediéndote todo lo que deseas, recuerda bendecir y agradecer esos beneficios, muy pocas personas lo tienen de manera consciente en sus vidas.

Salud:

Eres muy juiciosos con la alimentación, sin embargo te hace falta voluntad para hacer algún tipo de ejercicio y mantenerte en él, mientras haces cosas que no te benefician emplea ese tiempo en moverte de alguna forma.

Consejo:

No te encasilles en hacer lo mismo siempre, se te está volviendo una rutina la vida y ese no es el propósito de tu existencia, comienza a conectarte con tu esencia y recupera tu espiritualidad, no te alejes de tu centro.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Rata de Metal Yang, te encuentras en choque con la Rata, muchos altibajos rondarán tu día, trata de no desesperarte y mantener la calma.

Trabajo:

Varios inconvenientes pueden aparecer en tu área laboral, las discusiones o conflictos con compañeros de trabajo serán recurrentes. Intenta hacer tus tareas individualmente. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es necesario que incluyas más alimentos nutritivos en tu dieta, debes tomar la decisión de dejar atrás las comidas grasosas las cuales te roban toda la energía. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Intenta no relacionarte en problemas ajenos, te costará dar un juicio acertado y tus consejos pueden ser malinterpretados. Es preferible dejar que las cosas se resuelvan por sí solas.

Dinero:

No es un día apropiado para que hagas trámites importantes o una actividad donde esté involucrado altas cantidades de dinero, espera y podrás ver mejores resultados.

Consejo: “La vida es simple, pero insistimos en hacerla complicada.” -Confucio