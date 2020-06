Géminis – Horóscopo del 25 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Revisa tu entorno y la forma en que estás dispuesto a realizar cambios para tu bienestar, si hay personas en tu vida que siempre te están recordando tus errores y se complacen al hacerlo es mejor que te alejes de ellos.

Dinero:

Siempre tendrás resultados exitosos en todo lo que desees hacer, ya sea en tu labor o en un emprendimiento, siempre y cuando lo hagas desde el amor y seas feliz en ello, eso es lo más importante.

Salud:

Dedicas demasiado tiempo a tu labor y te desgasta tanto que no quedas con ganas de hacer nada, procura poner límite a tu trabajo, respeta el horario para que así te puedas dedicar a otras cosas que te ayuden a recuperar tu energía vital.

Consejo:

Recuerda que perdonar no es volver a estar con la persona de la misma manera, perdonar es lograr que lo sucedido ya no te afecte, ni siquiera al recordarlo te cause el más mínimo dolor.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Cerdo de Tierra Yin, te encuentras en un día Oficial Inicio, promueve suaves comienzos, aunque no se considera óptimo. Algunas barreras podrán ser superadas.

Trabajo:

Puedes iniciar con el primer paso de un proyecto que lleves en mente, ir cuidadosamente en el camino y asesorándote con personas adecuadas evitará que cometas errores. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Una caminata hará que los pensamientos fluyan y se organicen mejor en tu mente, inténtalo y date un respiro de la cotidianidad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Refuerza la empatía que tienes con los demás, se una persona la cual se pueda confiar y ser de apoyo, solo así podrás construir relaciones duraderas y reales. No hay nada más increíble que unir todo eso y ver lo que el universo te manda.

Dinero:

Ser productivo y ocupar tu mente en algo puede darte buenas ideas para el ámbito económico, confía en tu mente y déjala que cree grandes pensamientos.

Consejo: “Si encuentras un camino sin obstáculos, es probable que no lleve a ninguna parte.” -Frank A. Clark.